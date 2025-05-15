شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم أيمن الرمادى بعد نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادى الزمالك تقييم أيمن الرمادى خلال الفترة الحالية، خاصة أن المدرب تولى تدريب الفريق،فى وقت صعب،حيث أكدوا له الدعم الكامل خلال الفترة الحالية، رغم بدايته الغير موفقة بالتعادل أمام سيراميكا والخسارة أمام بيراميدز فى الدوري.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع الرمادى،على التقييم بعد مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل،حيث سيكون هذا اللقاء حاسماً بشكل كبير فى مصير المدرب مع القلعة البيضاء،من الاستمرار أو الرحيل عن الفريق.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا فى أول قيادة فنية للرمادى بهدفين لكل فريق، ثم خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد فى أخرجولتين خاضهما الزمالك من مرحلة التتويج ببطولة الدورى.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بتروجت 24 مايو الجارى، بينما يلتقى مع فاركو 31 من نفس الشهر.بالجولتين الثامنة و التاسعة على التوالى.