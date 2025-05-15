شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائى المصري، نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة، إلى الدور نصف النهائى ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت هانيا الحمامى فى مباراة الدور ربع النهائى على ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 12-10.

كما فازت نوران جوهر على اليابانية ساتومى واتنبى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.