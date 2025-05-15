شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لموقعة البنك الأهلي الحاسمة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي الهامة المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، السبت، بالجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي تُعد أحد المحطات الهامة في رحلة تتويج الفريق ببطولة الدوري حيث يأمل المارد الأحمر للفوز بها من أجل الإقتراب كثيراً من حسم اللقب.

يتواكب هذا مع استعادة الأهلي جماهيره لتدعيم فريقه أمام البنك الأهلي يوم السبت المقبلمن عمر الجولة السابعة لمرحلة حسم الدوري المصري، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على الفريق الأحمر بحرمانه من جماهيره في مباراتي المصري وسيراميكا، بسبب ما بدر من جماهيره في مباراة لقاء حرس الحدود الماضي بالدوري.

وقررت رابطة الأندية توقيع عقوبة على الأهلي وحرمانه من جماهيره في مباراتيه الماضيتين أمام المصري وسيراميكا، على أن يعود جمهور الأهلي للتواجد في المدرجات بدءا من مباراة البنك الأهلي القادمة.