الامارات | كلباء يخاطب شباب الأهلي لتمديد إعارة «قايدي» للموسم الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، محمد عبيد اليماحي، رداً على سؤال بشأن إمكانية استمرار اللاعب الإيراني، مهدي قايدي، المعار من شباب الأهلي، خلال الموسم المقبل، أن اللاعب مرتبط بعقد مع شباب الأهلي، وأنهم يحترمون ذلك، لكنهم في إدارة النادي يسعون إلى استمراره مع الفريق، مشيراً إلى أن تحقيق كلباء الفوز الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين يعد مؤشراً إيجابياً إلى أن الفريق يملك الإمكانات لتحقيق نتائج إيجابية.

وشدد على أن استقرار الفريق خلال الموسم المقبل يُعدّ الشاغل الأهم بالنسبة لهم في إدارة النادي، معتبراً أن الفوز الذي حققه الفريق على عجمان 3-2 في الجولة 24 يعطي اللاعبين حافزاً معنوياً كبيراً للاستمرار بالروح نفسها.

وقال محمد عبيد اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «وجدنا في نادي كلباء تعاملاً راقياً، واحترافية في العمل من قبل شباب الأهلي في موضوع اللاعب مهدي قايدي، وهذا الأمر يجبرنا أيضاً على أن نحترم شباب الأهلي، وهناك مخاطبات بين الناديين في هذا الخصوص، ونأمل الوصول إلى النهاية السعيدة في موضوع مهدي قايدي، واستمراره مع كلباء».

وكان كلباء قد تعاقد مع قايدي (26 عاماً) قادماً من شباب الأهلي لموسم واحد على سبيل الإعارة في صيف 2023، ثم جدد الإعارة لموسم ثانٍ، وبات كلباء متمسكاً لموسم ثالث باللاعب الذي تألق بشكل لافت مع الفريق، وأسهم بتحقيقه نتائج مميزة هذا الموسم الذي يحتل فيه النادي المركز التاسع في ترتيب دوري المحترفين برصيد 31 نقطة.

وأضاف اليماحي: «رغم أن الفريق حدث له تراجع في بعض الفترات في الدوري، إلا أنه تمكن من العودة السريعة، وجاء ذلك بسبب المجهودات التي قام بها الإداريون في النادي، وكذلك مدرب الفريق، كما أن لاعبي الفريق تعاهدوا على العودة السريعة، لاسيما أن الفريق يملك عناصر مميزة من اللاعبين، ولكن التراجع قد يحدث حتى بالنسبة لأقوى الفرق على مستوى العالم».

ويعد الفوز على عجمان هو الثالث لفريق كلباء على التوالي، بعدما كان قد فاز على كل من الجزيرة 2-1، ودبا الحصن بالنتيجة ذاتها، وسيواجه كلباء كلاً من النصر في الجولة 25، وبني ياس في الجولة 26 الأخيرة للدوري. ويحتل كلباء حالياً المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وشهدت مباراة عجمان وكلباء تألقاً كبيراً للاعب كلباء مهدي قايدي، الذي سجل الهدفين الأول والثالث لكلباء، وقاد الفريق لهذا الفوز الكبير.

وبخصوص الهفوات التي حدثت في صفوف الفريق في الشوط الثاني، ومكّنت عجمان من تسجيل هدفين سريعين، قال اليماحي: «الإجهاد أثر على بعض اللاعبين، نظراً لأنهم بذلوا جهداً كبيراً في الشوط الأول، كما أن عجمان فريق جيد، وغير سهل، ولديه إمكانات كبيرة، بجانب أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وهذا الأمر أحدث فرقاً خلال المباراة، كما أن حكم اللقاء احتسب ركلتي جزاء لعجمان في وقت متقارب جداً، ونترك صحتهما لمحللي التحكيم، وهذا الأمر أثر كذلك على الفريق، لكن الأهم بالنسبة إلى كلباء هو أنه أنهى المباراة فائزاً، وحصد النقاط الثلاث».

وبسؤاله عما إذا كان كلباء قد حقق هدفه هذا الموسم، قال: «الفريق كان هدفه الوصول إلى المباراة النهائية في إحدى المسابقات المحلية، لكن ذلك لم يحدث، وسيعمل على تحقيق ذلك في المستقبل»، وبخصوص ترتيب أوضاع الفريق تحضيراً للموسم المقبل، قال اليماحي: «كلباء جاهز للموسم المقبل، ونسعى للمحافظة على استقرار الفريق، بجانب إضافة بعض العناصر، وقمنا منذ فترة بالعمل على تجهيز معسكر إعداد خارجي للفريق، ونأمل في أن يختم الفريق مشواره بتحقيق نتيجتين إيجابيتين في المباراتين المتبقيتين في الدوري».