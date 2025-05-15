الامارات | الشارقة يُكمل عقد المربع الذهبي لكأس السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل الشارقة عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في «كأس الإمارات» لكرة السلة، بتجديده الفوز على ضيفه الجزيرة (91-60)، أول من أمس، في ختام الدور ربع النهائي، بعدما كان «الملك» قد فاز ذهاباً (117-66).

وهيمن الشارقة على نتائج الفترات الأربع للمباراة (28-16 و19-16 و21-14 و23-14).

وضرب الشارقة موعداً، في 21 الشهر الجاري، في نصف النهائي مع النصر، الذي حجز مقعده في المربع الذهبي بالفوز على الوحدة ذهاباً وإياباً (110-68) و(102-78) على التوالي، فيما سيلتقي شباب الأهلي مع البطائح في نصف النهائي الذي يقام من مباراتين ذهاباً وإياباً، بعد فوز «فرسان دبي» على الظفرة في ربع النهائي (97-64) و(118-63)، فيما تأهل «الراقي» بفوزه على الوصل (83-69) و(90-64).

ويقام إياب نصف النهائي في الـ23 من هذا الشهر، ويتحدد إثره المتأهلون للمباراة النهائية في 25 مايو الجاري.