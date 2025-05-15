الامارات | الشارقة يبدأ معسكر سنغافورة استعداداً لـ «نهائي آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الشارقة، أمس، معسكره الداخلي القصير في سنغافورة، تحضيراً للمواجهة المرتقبة أمام فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري، المقررة الأحد المقبل، على ملعب «بيشان» في نهائي دوري أبطال آسيا للأندية 2.

وقال نادي الشارقة، أمس، إن بعثة فريقه وصلت إلى سنغافورة، بعدما غادرت، أول من أمس، على متن طائرة خاصة من مطار الشارقة الدولي.

وينتظر أن تشهد فترة الإعداد القصيرة قيام المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، بالتركيز على جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة، وتحضير الفريق بالشكل المناسب، خصوصاً أن الشارقة سيواجه تحدياً كبيراً، كونه سيلتقي فريقاً قوياً حاصلاً على لقب بطولة الدوري السنغافوري هذا الموسم.

ورغم النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة - كان آخرها تعرضه لثلاث خسائر متتالية، منها مباراتان في الدوري أمام كل من الوحدة والعين على التوالي، وكذلك أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة - إلا أن الروح المعنوية عالية في أوساط اللاعبين انطلاقاً من إحساسهم بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل منهم بضرورة الظهور القوي والمشرف أمام الفريق السنغافوري.

وشهدت المباريات الأخيرة للفريق إشراك المدرب كوزمين عدداً كبيراً من لاعبي الصف الثاني، وإراحة بعض العناصر الأساسية، تفادياً لحدوث الإصابات، أو الإجهاد والإرهاق، وغيرها.

ومن المتوقع أن يحظى الفريق الشرقاوي بدعم جماهيري في المدرجات، نظراً إلى أن هناك أعداداً مقدرة من المشجعين يستعدون للسفر إلى سنغافورة لتشجيع الفريق في المدرجات، لبث الحماس في أوساط اللاعبين، خصوصاً أن هذه المباراة تعد تاريخية بالنسبة للفريق، وفي حال فوزه فإنه سيحصد اللقب الآسيوي الثمين للمرة الأولى في تاريخه.

على صعيد آخر، اكتملت التحضيرات الخاصة بتجهيز «ملعب بيشان» الذي سيستضيف المباراة، بعدما تم إجراء بعض التحسينات على أرضية الملعب، بجانب إضافة بعض التحسينات في المدرجات الخاصة بالجمهور ليتسع لنحو 10 آلاف مشجع.

من جانب آخر، قال مشجع الشارقة منصور السهلاوي إن هناك إعداداً مقدرة من مشجعي النادي تصل إلى أكثر من 200 مشجع يستعدون للسفر إلى سنغافورة لدعم الفريق وتشجيعه في هذه المباراة، مشيراً إلى أنهم كمشجعين يأملون أن يحصد الشارقة لقب البطولة، وتحقيق إنجاز للشارقة ولدولة الإمارات، حتى يكون ذلك أجمل تعويض للجماهير الشرقاوية، بعدما فقد الفريق لقب كأس رئيس الدولة، إثر خسارته في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي.

وأضاف منصور السهلاوي لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي كمشجع فإنني سأغادر، بعد غد، إلى سنغافورة مع مجموعة من المشجعين لمساندة الفريق».

وتابع السهلاوي” «اكتملت الإجراءات الخاصة بسفر هذه المجموعة من المشجعين، بعدما قاموا بالحجز مسبقاً على طريقتهم الخاصة».

وأشار السهلاوي، الذي سبق له شغل منصب رئيس رابطة مشجعي الشارقة، إلى أن هناك مجموعة صغيرة من المشجعين سافرت إلى سنغافورة، أول من أمس.