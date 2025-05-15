الامارات | العين تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن تنظيم النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، في العين، التي تستضيف منافسات البطولة للمرة الأولى من 21 إلى 27 يوليو المقبل، في مركز أدنيك بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.

وتقام البطولة بتنظيم من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الرابع على التوالي، حيث شهد العام الماضي تمديد الاتفاقية السابقة لاستضافة البطولة لمدة ثلاث سنوات أخرى في العاصمة أبوظبي حتى 2027.