الامارات | مهاجم نوتنغهام يدخل غيبوبة اصطناعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وُضع النيجيري تايوو أوونيي، مهاجم نوتنغهام فوريست، سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في البطن.

وكان اللاعب الدولي البالغ 27 عاماً نُقل، الإثنين الماضي، إلى المستشفى لإجراء العملية، بعد تعرضه لإصابة خطرة، خلال تعادل فريقه مع ليستر سيتي 2-2 في ختام المرحلة الـ36 من الدوري.

ولا توجد مؤشرات إلى أن حالة أوونيي تشكل خطراً على حياته، وتُفهم الغيبوبة بأنها إجراء طبي يهدف إلى الحد من حركته وتنظيم معدل ضربات قلبه.

واصطدم اللاعب بالقائم بقوة أثناء محاولته متابعة الكرة بالمرمى.