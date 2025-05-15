بطولة إسبانيا: الشاب رامون يمنح ريال فوزا قاتلا على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أنقذ المدافع الشاب خاكوبو رامون فريقه ريال مدريد من شبح التعادل بتسجيله هدف فوز قاتل في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع على ضيفه ريال مايوركا 2 1 الاربعاء ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى النادي الملكي كثيرا في مباراة اليوم وقلب الطاولة بعدما تخلف بهدف مبكر للسلوفاكي مارتن فاليينت (11)، حيث انتظر حتى الشوط الثاني للرد عبر هدافه الدولي الفرنسي كيليان مبابي (68) ومدافعه الواعد رامون (90+5).

وعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 78 نقطة مقلصا الفارق مؤقتا الى أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي بات بحاجة الى الفوز على مضيفه وجاره الكاتالوني اسبانيول الخميس لاستعادة اللقب رسميا.

وكان برشلونة بحاجة الى تعثر النادي الملكي اليوم ليضمن اللقب قبل مباراته مع اسبانيول.

وبعد أيام من خسارته امام غريمه الازلي برشلونة 3 4 التي انهت عمليا حظوظه في الاحتفاز باللقب، خاض ريال مدريد المباراة بتشكيلة كاملة من الغيابات يتقدمها البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو الى الفرنسيين أوريليان تشواميني وإداردو كامافينغا وصولا الى النمسوي دافيد ألابا والمغربي ابراهيم دياز وغيرهم.

وزج مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي بالبرازيلي الشاب إندريك أساسيا في خط الهجوم الى جانب مبابي، كما دفع بالشاب رامون (20 عاما) في مركز قلب الدفاع الى جانب راؤول أسينسيو في ظل ندرة الحلول مع اصابة الالماني انتونيو روديغر والبرازيلي إيدر ميليتاو.

ومع علمه بأن الفوز هو سبيله الوحيد للإبقاء على حظوظه الضئيلة أساسا باللقب، بادر "النادي الملكي" الى الهجوم مبكرا وكاد إندريك أن يمنحه التقدم من انفراد بعد تمريرة رائعة من الدولي التركي أردا غولر لكن الحارس ليو رومان كان له بالمرصاد (4).

وبخلاف مجريات اللقاء، استغل مايوركا مجددا الضعف الدفاعي الواضح لأصحاب الأرض في الفترة الاخيرة، بعد أن استغل فالجينت تمريرة بينية رائعة داخل المنطقة قطعها داني سيبايوس فسددها بيسراه على يمين العملاق البلجيكي تيبو كورتوا (11).

وأنقذ رومان مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة الدولي الانكليزي جود بيلينغهام من داخل المنطقة (18)، ثم تابع تألقه بتصديه لتسديدة بعيدة لمودريتش (37)، وأخرى لمبابي من خارج المنطقة (41)، وثالثة بعيدة للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (43).

وكاد مودريتش يفعلها بتسديدة "على الطاير" من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (49)، قبل أن ينجح مبابي، صاحب "هاتريك" في الكلاسيكو، في ادراك التعادل اثر تلقيه كرة من مودريتش داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين وسددها زاحفة بيمناه في الزاوية اليمنى الضيقة للحارس (69) رافعا رصيده الى 28 هدفا في صدارة لائحة الهدافين والى 40 هدفا في مختلف المسابقات، معززا رصيده كأكثر لاعب في تاريخ النادي يسجل في موسمه الاول.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان بتصديه ببراعة لانفراد ماتيو موري (70)، فيما استبسل رومان بتصديه لتسديدة صاروخية لغولر من خارج المنطقة (79)، ثم أنقذ فاليينت فريقه من هدف محقق بابعاده برأسه تسدجيدة لمبابي من على خط المرمى (87)، قبل أن يواصل رومان اداءه البطولي بالتصدي لتسديدة سيبايوس المقوسة من خارج المنطقة (90).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، اقتنص رامون هدف الفوز بعد كرة رأسية للبديل خيسوس فاييخو تابعها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (90+5).

واقترب فياريال من حسم تأهله الى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه العريض على ضيفه ليغانيس بثلاثية نظيفة.

ورفع فريق "الغواصة الصفراء" رصيده الى 64 نقطة في المركز الخامس الاخير المؤهل الى المسابقة القارية المرموقة، بفارق ست عن ريال بيتيس السادس الذي يلتقي مضيفه رايو فايكانو الخميس.

ويدين فريق المدرب مارسيلينو غارسيا بفوزه الى أيوسي بيريس (23 و31) والعاجي نيكولاس بيبي (45).

وخطا ديبورتيفو ألافيس خطوة كبيرة للبقاء بفوزه على فالنسيا بهدف خوان جوردان (79 من ركلة جزاء).