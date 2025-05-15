كأس إيطاليا: بولونيا يتغلب على ميلان 1-0 ويحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - روما : توج بولونيا بلقب بطل مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه عندما تغلب على ميلان 1 0 الأربعاء في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في روما.

وسجل السويسري دان ندوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 مانحا فريقه اللقب الثالث في ثالث نهائي في تاريخه بعد عامي 1970 و1974.

وثأر بولونيا لخسارته امام ميلان 1 3 قبل ستة أيام عندما التقيا في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري بعدما تقدم 1 0، وتوج موسمه الرائع بقيادة مدربه فينتشنزو إيتاليانو، خليفة تياغو موتا الذي قاده الموسم الماضي الى العودة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم في المركز الخامس.

وينافس بولونيا الذي ضمن مشاركته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل على الأقل، على إحدى المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل حيث يحتل المركز السابع برصيد 62 نقطة قبل مرحلتين من نهاية الموسم بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الرابع ولاتسيو الخامس ونقطة واحدة خلف روما السادس.

في المقابل، خسر ميلان النهائي العاشر في 16 مباراة نهائية في تاريخه وفشل في إضافة لقب سادس بعد أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003 في النهائي الخامس عشر في تاريخه.

وضغط ميلان بقوة منذ البداية وتوغل الجناح الدولي البرتغالي رافايل لياو داخل المنطقة وتلاعب بمدافعين قبل ان يمرر كرة عرضية تابعها المدافع الاسباني أليخاندرو خيمينيس بيسراه من مسافة قريبة فوق العارضة (3).

وكاد بولونيا يفعلها من ركلة حرة جانبية انبرى لها الاسباني خوان ميراندا وحاول المهاجم الارجنتيني سانتياغو كاسترو متابعتها برأسه من مسافة قريبة لكن الحارس الدولي الفرنسي مايك مينيان أبعدها من خط المرمى فارتطمت بكاسترو وتحولت الى خارج المرمى (8).

وكاد المدافع الهولندي سام بوكيما يخدع حارس مرماه البولندي لوكاش سكوروبسكي اثر محاولته ابعاد عرضية للمدافع خيمينيس فتهيأت امام الصربي لوكا يوفيتش لكن الحارس ابعدها للمرة الثانية قبل ان يشتتها الدفاع (11).

وسدد ميراندا كرة جانبية خادعة انتبه لها مينيان (26).

ونجح ندوي في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني بعدما استغل كرة ابعدها هرنانديز من امام ريكاردو اورسليني داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع الانكليزي فيكايو توموري وسددها على يسار مينيان (53).

ودفع المدرب البرتغالي لميلان سيرجيو كونسيساو بالثلاثي الانكليزي كايل ووكر والبرتغالي جواو فيليكس والمكسيكي سانتياغو خيمينيس مكان توموري وخيمينيس ويوفيتش (62).