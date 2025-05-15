شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته اليوم لمواجهة إنبى بمرحلة تفادى الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان استعداداته اليوم الخميس لمواجهة انبى المقرر لها الثامنة مساء غداً الجمعة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات سابع جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم باستاد جهاز الرياضة ، ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويواصل محمد فتح الله، مدافع فريق طلائع الجيش، الغياب عن مباراة فريقه إنبى وذلك بسبب الإيقاف.

وقررت رابطة الاندية المحترفة إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب طلائع الجيش مباراتين ( الجونة وإنبى) وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد للعبة خطر فى مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض فتح الله للطرد خلال مواجهة سموحة ضد طلائع الجيش في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف على محمد سالم.

وتعد مباراة انبى هى الرابعة لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما تسلم المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.