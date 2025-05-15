شكرا لقرائتكم خبر عن فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تأمين عودته وجهازه المعاون من ليبيا، عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس مؤخرًا.

وأكد البدري أن المسئولين في مصر لم يدخروا جهدًا طوال الساعات الماضية، حتى تمت عودته مع أفراد جهازه الفني إلى أرض الوطن بسلام، مثمنًا التحرك السريع والاستجابة الفورية من الجهات المصرية.

وكان في استقبال حسام البدري والوفد الرياضي بمطار القاهرة، الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات القومية بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزير أشرف صبحي.

وقد تابع الوزير تطورات الموقف واطمأن على سلامة البعثة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا حاليًا.