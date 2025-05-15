شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات محمد عادل أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، خدمات لاعبه محمد عادل أمام المصرى، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب فى دورى nile.

وغاب محمد عادل عن سيراميكا ضد الأهلى بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك، مما أدى إلى إيقافه أمام الأهلى، وأصبح حاليا متاحا لتدعيم خط وسط فريقه أمام المصرى في المباراة المقبلة.

ويعول على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، كثيرا على خدمات محمد عادل في وسط الملعب، ومن المقرر أن يعيده للتشكيل الأساسى خلال مواجهة المصرى، حيث يعد من العناصر المهمة في الفريق.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب فى دورى nile.

من جانب آخر، قرر مسئولو نادى سيراميكا تأجيل أي حديث عن العروض المقدمة للاعبيه إلى نهاية الموسم بعد الانتهاء من المباريات المتبقية في بطولة دورى nile وكأس عاصمة مصر.

وتلقى مسئولو سيراميكا بعض العروض الشفهية لعدد من لاعبيه في الفترة الحالية، إلا أن إدارة سيراميكا قررت تأجيل اتخاذ أي قرار لنهاية الموسم وترك الأمر في يد على ماهر المدير الفني للفريق من أجل التركيز فيما تبقى من مباريات بالموسم.

وطالبت إدارة سيراميكا من اللاعبين بغلق الحديث عن هذه العروض والتركيز على التتويج بلقب كأس عاصمة مصر للموسم الثالث على التوالي بعدما نجح في حصد اللقب آخر موسمين بمسماها القديم "كأس رابطة الأندية".

ودخل محمد شكرى دائرة اهتمامات النادى الأهلى من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يسعى بيراميدز للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لتدعيم خط دفاعه فى الموسم الجديد.