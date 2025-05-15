الامارات | الوصل يتحرر من الضغط بعد «النخبة».. وينافس على مقعد آسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل مباراتين حاسمتين في الجولات الختامية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إذ يستهدف «الإمبراطور» الحصول على مقعد آسيوي في الموسم المقبل.

وشهدت الجولات الخمس الماضية تحسناً كبيراً في نتائج الفريق، بعدما تحرر اللاعبون من ضغط المباريات بمشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ دفع الوصل ضريبة المشاركة في أكثر من بطولة، وأهدر فرصة المنافسة على لقب الدوري، الذي حققه في الموسم الماضي.

في المقابل، تغير وضع الفريق إلى الأفضل عقب خروجه من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة بخسارته أمام السد القطري، حيث خاض الوصل ست مباريات في الدوري، وحقق الفوز في خمس مواجهات، على أندية عجمان بهدفين دون رد، والجزيرة بخمسة أهداف دون رد، وعلى البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى بطل المسابقة شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، ملحِقاً به الخسارة الوحيدة في الموسم الجاري، بينما تعادل مع الوحدة بهدفين لكل فريق، وهزم العروبة 2-1، أول من أمس.

وأسهمت نتائج «الإمبراطور» في تحسين موقعه في لائحة ترتيب الدوري، فبعد أن تراجع إلى المركز التاسع في الجولة الثامنة، واستقر في غالبية الجولات بين المراكز الخامس والسادس والسابع، لكن بحصوله على 16 نقطة في الجولات الماضية تقدم إلى المركز الرابع بعد الجولة الـ24 برصيد 43 نقطة.

ويمتلك «الإمبراطور» فرصة قوية للمنافسة على المركز الثاني عقب خسارة الشارقة أمام العين بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، حيث سيلعب أمام بني ياس والشارقة، وينافس كل من الوحدة (44 نقطة) والشارقة (45 نقطة) والعين (40 نقطة) على المقاعد الآسيوية في الموسم المقبل.

من جهته، أكد المحلل الرياضي عادل درويش أن تحسن نتائج الوصل في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين يعد عاملاً إيجابياً من الناحية المعنوية، مشيراً إلى أن التحرر من الضغوط ليس مقياساً لتطور أداء الفريق مع الاقتراب من نهاية الموسم.

وقال درويش لـ«الإمارات اليوم» إنه يجب النظر إلى أن هذه النتائج حدثت بعدما أصبح الفريق لا يمتلك فرصة المنافسة على اللقب، موضحاً: «الوصل خاض الموسم الحالي وهو حامل اللقب، إلى جانب فوزه بلقب كأس رئيس الدولة، والنتائج تحسنت عقب خروج الفريق في البطولة القارية، لذلك يجب ألا تكون هذه النتائج خادعة، ويتم البناء عليها للموسم المقبل، بأن وضع الفريق أصبح جيداً».

وأضاف: «هناك تحسن بالفعل في النتائج، ولكنه ليس مقياساً بأن الفريق تمت حل مشكلاته، والمكاسب أراها فقط معنوية، خصوصاً أنه في حال إنهاء المسابقة بالحصول على مقعد آسيوي في الموسم المقبل، سيعد نتيجة مقبولة نوعاً ما بالنسبة للفريق».

وتابع: «الوصل لم يكن منافساً في أي وقت من الأوقات على لقب الدوري، وهو الأمر الذي لا يعد مقبولاً بالنسبة إلى فريق صال وجال في الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة جداً».

وأكمل تصريحاته قائلاً: «يجب تقييم الفريق بشكل عام على مدار الموسم، وليس الجولات الماضية فقط، حيث إن الوصل خسر ألقاب الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر، وخرج من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز فقط بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري، لذلك الفائدة التي من الممكن أن يحصل عليها الفريق هي أن ينهي الموسم بشكل جيد، ويحصل على دفعة معنوية استعداداً للموسم المقبل، الذي يحتاج إلى عمل كبير خلال فترة الإعداد».

. 43 نقطة جمعها الوصل في الدوري مع ختام الجولة الـ24.

. يجب تقييم الفريق بشكل عام على مدار الموسم، وليس الجولات الماضية فقط.