شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات: البطولة الأفريقية للمضمار تشهد مستويات فنية عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خير الدين برباري، رئيس الاتحاد الجزائري لدراجات المضمار، عن شكره وتقديره للدولة المصرية على نجاح تنظيم بطولة أفريقيا للمضمار.

وأشاد في تصريحات صحفية على هامش البطولة المقامة في بمضمار الدراجات فى استاد القاهرة الدولي، بالحضور الكثيف للمشاركين والمنافسات القوية التي تقام في جو من الروح الرياضية العالية، موجها الشكر للكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات على حسن الاستقبال وحفاوة التنظيم للبطولة.

وأشار رئيس الاتحاد الجزائري لدراجات إلى أن مصر غنية عن التعريف في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية، موضحا أنها لطالما حققت نجاحات وابهرت الجميع في كل الفعاليات التي احتضنتها.

وواصل: "مصر تمتلك المضمار الأفضل في أفريقيا من حيث المطابقة للمعايير العالمية"، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تطوير اللعبة على مستوى القارة السمراء.

واختتم خير الدين برباري رئيس الاتحاد الجزائري تصريحاته: "المنافسة ستشتد خلال المدة المتبقية بالبطولة"، مشددا على أن اللقب لن يخرج من بين واحدة من ثلاث دول هي مصر وجنوب أفريقيا والجزائر، مشيدا بالأداء المقدم والذي يعبر عن المستويات الفنية العالية للمشاركين.

وتشهد البطولة الأفريقية للمضمار التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري مشاركة 13 دولة، هي: مصر، وتونس، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وسيشل، ونيجيريا، وبوروندي، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبنين، وكوت ديفوار، وأوغندا، جنوب السودان.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة هي مصر وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وسيشل ونيجيريا وبروندي وبوركينا فاسو وكينيا وبنين وكوت ديفوار واغندا وجنوب السودان.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: نشأت عبد السلام مدير المنتخبات الوطنية ومحمد إبراهيم مديراً فنيا والثلاثي أفراد جهازه المعاون محمد فراج ومحمد عبد الرازق ومحمد فتحى، والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.

وكان منتخب الباراسيكل قد توج أمس الأول بلقب البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 12 مايو الجاري، حيث حصد المنتخب الوطنى 29 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي: 11 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية.