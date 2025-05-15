كيف يخطط أيمن الرمادى لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر؟

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القاهرة - سامية سيد - يخطط أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل، حيث يستهدف المدير الفنى الجديد للفارس الأبيض لحصد بطولة الكأس للهروب من الخروج الصفرى من الموسم الجارى.

ووضع أيمن الرمادى أمام إدارة الكرة بنادى الزمالك سيناريوهين للاستعداد الجديد للمرحلة المقبلة، خاصة فى ظل توليه المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه بيسيرو منذ ايام ولم يسمح له الوقت من وضع بصمته على الفريق.

وجاء السيناريو الأول باستغلال فترة التوقف المقبلة، لإقامة معسكر مغلق لمدة 5 أو 6 أيام، من أجل التمكن من التعرف على اللاعبين وتطوير إمكانياتهم قبل اللقاء المرتقب.

ووضع الرمادى السيناريو الثانى عن طريق تطبيق اليوم الكامل فى النادى، بحيث يتعايش مع اللاعبين لأطول فترة ممكنة للتعرف عليهم بشكل جيد ويقيم التدريبات علي فترتين.

وينتظر أيمن الرمادى عقد جلسة مع إدارة الكرة بنادى الزمالك لتحديد طريقة استغلال فترة التوقف المقبلة والاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وفقد فريق الزمالك فرصة الوصول للمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى، والتأهل للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لـ مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتبقى له مباراتان أمام بتروجت وفاركو، وفى حالة الفوز بهما وحصد الـ 6 نقاط سيصبح رصيده 47 نقطة، في حين يقع بيراميدز حاليًا فى المركز الثانى برصيد 50 نقطة، ليفقد الفارس الأبيض فرصة التأهل للمركز الثاني بشكل رسمى.

سجل هدف فوز بيراميدز إبراهيم عادل فى الدقيقة 21 بعد خطأ ساذج من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 50 وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر برصيد 52، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 41.