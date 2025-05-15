شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى فى الدوري وكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ غداً الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى خوض عدة مواجهات حاسمة فى مشواره خلال بطولتى دورى nile بمرحلة تفادى الهبوط بمواجهة مودرن سبورت أو كأس عاصمة مصر بمواجهة الطلائع خلال الايام المقبلة.

وإستغل تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عدم وجود مباريات للدراويش على مدار هذا الأسبوع وخاض فترة إعداد مصغرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت غداً الخميس، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى.

ويخوض الإسماعيلى خلال شهر مايو 4 مواجهات نستعرضها في التقرير التالى..

16 مايو: الإسماعيلى ومودرن سبورت "الدورى" 8 مساءاً على ستاد الاسماعيلية

20 مايو: طلائع الجيش والإسماعيلى "كأس عاصمة مصر" 8 مساء على ستاد جهاز الرياضة

25 مايو: الإسماعيلى والجونة "الدورى" 8 مساء على ستاد الاسماعيلية

29 مايو: غزل المحلة والإسماعيلى "الدورى" 8 مساء على ستاد غزل المحلة

مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رصد مكافآت استثنائية للاعبين حال تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لتحفيزهم على الخروج من المأزق الذي يعيشه الفريق منذ بداية الموسم، ومن أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب

وتعرض فريق الإسماعيلى لهزيمة مفاجئة أمام إنبى بهدف نظيف على استاد الإسماعيلى، في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضى، أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز الثامن وقبل الأخير الذى يهبط بصاحبه إلى دورى المحترفين.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الانتفاضة الاخيرة بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق.