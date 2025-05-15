شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى هذا الموسم.. الإسماعيلى والمحلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدّلت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، خاصة التى تصارع للنجاة من الهبوط.

أصبحت المنافسة على الهروب من الهبوط ببطولة الدوري المصري على صفيح ساخن بعد الصحوة التى قام بها فريقا إنبى ومودرن سبورت اللذان كانا يقبعان فى المركزين الثامن والتاسع فى مجموعة تفادى الهبوط فى الأسابيع الماضية، ما أدى إلى دخول أكثر من نادٍ فى دوامة الهبوط.

وحصد فريق مودرن 7 نقاط فى آخر 3 مباريات ليصل للنقطة 19، بينما جمع إنبى 12 نقطة فى آخر 5 مباريات ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما توقف الإسماعيلى عند 19 نقطة فى المركز التاسع والأخير، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 21 نقطة فى المركز السابع، أما سموحة الذى لعب 6 مباريات فى مرحلة الحسم توقف رصيده عند 23 نقطة بعد التعادل مع الاتحاد الذى جمع 24 نقطة.

وهناك 6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى، ستحسم ترتيب الأندية في هذه المجموعة، وتحدد الهابطين لدورى المحترفين في الموسم المقبل، حال تطبيق الهبوط.

الجمعة 16 مايو: الإسماعيلى ومودرن سبورت

الجمعة 16 مايو: غزل المحلة مع الجونة

الأحد 25 مايو: الإسماعيلى والجونة

الأحد 25 مايو: مودرن سبورت والاتحاد

الخميس 29: غزل المحلة والإسماعيلى

الخميس 29: طلائع الجيش ومودرن سبورت