شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة أفريقيا للمضمار برصيد 30 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب المصري للدراجات صدارته في منافسات البطولة الأفريقية لدراجات المضمار المقامة حالياً بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي. وحصد منتخب مصر في اليوم الثالث للبطولة 8 ميداليات.

وجاءت ميداليات الفراعنة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، يليها منتخب جنوب أفريقيا الذي فاز لاعبوه بـ 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، ثم حل منتخب الجزائر ثالثا بواقع ذهبية وبرونزية ثم نيجيريا رابعا بحصد فضيتين.

وبالتالي يكون منتخب مصر في صدارة الترتيب العام للبطولة بـ 30 ميدالية متنوعة، يليه جنوب أفريقيا 26 ميدالية ثم الجزائر 8 ميداليات ويليها نيجيريا 6 ميداليات.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية لمضمار الدراجات، خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة، وهي: مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، سيشل، نيجيريا، بوروندي، بوركينا فاسو، كينيا، بنين، كوت ديفوار، وأوغندا.

وفي ختام اليوم، جرى تكريم الفائزين بحضور كل من ياوا الكوميه، رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات، الدكتور ياسر عمر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، والأمين العام مساعد للاتحاد العربي للدراجات، ولويس كامسو، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، خير الدين برباري رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات، جايكا السكرتير العام للاتحاد الأفريقي للدراجات، والدكتور وجيه عزام، رئيس اتحاد الدراجات السابق، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.