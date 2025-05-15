شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفوج الأول من الرياضيين من ليبيا بقيادة حسام البدري، وكان وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة لاستقبالهم بمطار القاهرة.

ووصل حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، والجهاز الفني المرافق له من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، بعد اتصالات مكثفة أجراها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالرياضيين المصريين المتواجدين هناك.

وقد اطمأن الوزير على سلامة البعثة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية، وذلك في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في ليبيا.

وفي وقت سابق، صرح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أجرى عدة اتصالات هاتفية بالرياضيين المصريين المتواجدين فى ليبيا، حيث أجري اتصالا بحسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، للاطمئنان عليه وعلى أفراد الطاقم الفني المصري واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا المتواجدين في ليبيا، والتأكد من سلامتهم وإجراءات عودتهم إلى القاهرة بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية في ظل التطورات الجارية هناك.

وأوضح الشاذلي أن بعضهم يتواجد حاليًا في مصراتة والباقي فى مدينة طرابلس الليبيتين، حيث يتواجد الكابتن حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من أحمد عصمت، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد شفيق في العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يصل الطاقم الفني المتواجد فى مصراته إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، الأربعاء، بينما سيتوجه الباقي إلى مدينة مصراتة استعدادًا للسفر إلى القاهرة مباشرة.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما تبعها من اشتباكات مسلحة أثارت القلق بشأن سلامة الرياضيين المصريين المتواجدين هناك.



وصول الرياضيين من ليبيا



وصول الرياضيين من ليبيا



وصول الرياضيين من ليبيا