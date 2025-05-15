شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مرحلة حسم لقب بطولة الدورى "دورى nile"، ليواصل ملاحقة الأهلى فى صراع الدورى.

ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثانى في ترتيب بطولة الدورى، خلف الأهلى المتصدر بنقطتين، قبل 3 جولات على النهاية، والتي يتبقى لكل من الأهلى وبيراميدز مباراتين فقط.

ويتبقى لفريق بيراميدز مباراتين فى مسابقة الدورى، وذلك بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز القادمة بعد التعديل كالتالى:

بتروجت × بيراميدز.. يوم السبت 17 مايو على ستاد بتروسبورت - 8 مساء فى الجولة السابعة

سيراميكا × بيراميدز.. يوم الأربعاء 28 مايو على ستاد هيئة قناة السويس - 8 مساء فى الجولة التاسعة

واستعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات فى الدورى، وفاز على الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لـ مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز بيراميدز إبراهيم عادل فى الدقيقة 21 بعد خطأ ساذج من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 50 وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر برصيد 52، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 41.