شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على شراء عقد مصطفى العش.. والقيمة المالية تحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على شراء عقد مصطفى العش لاعب الفريق المعار من نادي زد بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي، بعدم نجح اللاعب في إثبات جدارته وأحقيته في البقاء في صفوف الفريق الأحمر.

وانضم مصطفى العش للأهلي في يناير الماضي قادما من زد، ونجح في تقديم أوراق اعتماده والنجاح في الاختبارات التي تعرض لها منذ قدومه للقلعة الحمراء.

ويترقب الأهلي الوصول لاتفاق مع زد بشأن قيمة الصفقة، حيث إن المقابل المالي سيحدد موقف القلعة الحمراء من شراء اللاعب أو تجديد إعارته أو التراجع عن ضم اللاعب حال مغالاة ناديه في مطالبه المالية.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.