شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي المتبقية على حسم لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر فريق الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 52 نقطة بعد لعب 6 جولات من عمر مسابقة الدوري المصري، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى له مباراتين على حسم اللقب بشكل رسمي.

ويستعد الأهلي لمباراتيه المتبقيتين من عمر مسابقة الدوري وهما البنك الأهلي يوم السبت المقبل 18 مايو على استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم فاركو يوم الأربعاء الموافق 28 مايو في الجولة الثامنة، علما بأن الأهلي لن يلعب الجولة الختامية في الدوري لأنه استنفذ عدد مبارياته "bye".

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20 ، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.