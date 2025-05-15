عالقون في ليبيا.. القاهرة تتدخل لإعادة مدربين ولاعبين مصريين

الشارقة - اميمة ياسر - صرّح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أجرى عدة اتصالات هاتفية مع الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا للاطمئنان على سلامتهم، في ظل التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد.



اتصالات مع البدري وكهربا

وتواصل الدكتور صبحي مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، للاطمئنان عليه وعلى أفراد الطاقم الفني المصري واللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، مؤكدًا متابعة إجراءات عودتهم إلى مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وبقية الجهات المعنية في ظل التطورات الأمنية الجارية.



التنسيق لتأمين عودتهم إلى القاهرة

وأوضح الشاذلي أن الرياضيين المصريين المتواجدين في مصراتة وطرابلس قد بدأوا في التحرك نحو مغادرة ليبيا، حيث من المتوقع أن يصل الطاقم الفني المتواجد في مصراتة إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة 11 مساءً اليوم، بينما سيتوجه باقي الرياضيين في طرابلس إلى مصراتة استعدادًا للسفر مباشرة إلى القاهرة.



الحرص على سلامة المصريين في الخارج

وجاءت هذه الإجراءات بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس التي أثارت القلق بشأن سلامة الرياضيين المصريين في المدينة. وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف صبحي شدد على أن سلامة المصريين في الخارج تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن الوزارة تعمل بشكل مستمر على متابعة أوضاعهم، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا.