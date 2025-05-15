بعد الهزيمة من بيراميدز.. شوبير: الزمالك فقد المنافسة بإرادته

الشارقة - اميمة ياسر - شنّ الإعلامي الرياضي وحارس الأهلي الأسبق أحمد شوبير، هجومًا لاذعًا على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن الفريق "خرج من المنافسة بإرادته" على حد وصفه.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، قال شوبير:

"الزمالك لم يسدد تسديدة واحدة طوال 90 دقيقة، وهذا يعكس غياب الروح والتركيز، ولا أتهم أحدًا، لكن ما حدث كان واضحًا للجميع".

وأشار إلى أن الهدف الوحيد في المباراة جاء من كرة وحيدة وصلت إلى مرمى الزمالك، متسائلًا عن غياب الحماس والدافع لدى اللاعبين، وهو ما انعكس أيضًا في خلو المدرجات من الجماهير وفتور التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.



"فرّط الزمالك في فرصة العودة.. والأهلي لا يفرّط"

وأضاف شوبير:

"كان بإمكان الزمالك الفوز والعودة للمنافسة على المركز المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، كما يفعل الأهلي دائمًا حين يستغل كل فرصة، لكنه لم يظهر أي رغبة في القتال على النقاط".

وأكد أن التتويج ببطولة الكونفدرالية لا يعوّض الغياب عن دوري الأبطال، موضحًا:

"لا يمكنك أن تتحدث عن نادي القرن وأنت لا تشارك أصلًا في البطولة الأهم في القارة".



"بطولة الدوري أصبحت مصيرية للأهلي"

وفيما يخص الأهلي، شدد شوبير على أن الدوري بات الأمل الوحيد للفريق هذا الموسم، قائلاً:

"الأهلي لا ينتظر هدايا من أحد، نحن على مقعد القيادة، ولن نقبل بإنهاء الموسم صفر بطولات. حتى السوبر لا يضاهي الدوري أو دوري الأبطال في الأهمية".

واختتم قائلًا:

"على لاعبي الأهلي أن يقاتلوا في كل مباراة، والبداية أمام منافس قوي مثل البنك الأهلي، فكل نقطة تُنتزع بالعرق والجهد".