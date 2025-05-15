شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يقترب من التواجد بتشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد أيمن منصور، لاعب فريق مودرن سبورت، من التواجد في التشكيل الأساسى في مواجهة الإسماعيلى المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة من الاستعانة بجميع اللاعبين أصحاب الخبرات لحسم اللقاء.

ويحل فريق مودرن سبورت ضيف على الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من عمر المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" برصيد 19 نقطة.