شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يكشف موقفه من إلغاء الهبوط هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى بنادى مودرن سبورت، أنه يدعم قرار إلغاء الهبوط في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" هذا الموسم، حيث يعتبره القرار العادل لجميع الأندية في الوقت الحالي.

وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية في العديد من المباريات، مما أثر على نتائج وترتيب الأندية في جدول المسابقة، لذلك من العدل أن لا يتم هبوط أي فريق هذا الموسم".

ويحل فريق مودرن سبورت ضيفا على الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من عمر المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE"، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" برصيد 19 نقطة.