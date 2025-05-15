شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 14 / 5 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 5 / 2025 فى مقدمتها، الأهلي يناقش مع ريفيرو استمرار النحاس وشوقي في جهازه المعاون.

الأهلي يناقش مع ريفيرو استمرار النحاس وشوقي في جهازه المعاون

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني المحتمل لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفا للسويسري مارسيل كولر، من أجل تولي تدريب الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

مصر بالأبيض والمغرب بالأحمر غدا فى نصف أنهائى أفريقيا للشباب

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى تحت 20 سنة أمام نظيره المغربي، المقرر إقامتها غداً باستاد الدفاع الجوي فى نصف نهائى أمم أفريقيا للشباب، عن ارتداء منتخبنا الزى الأبيض الكامل، بينما يرتدى المنتخب المغربي القميص الأحمر والشورت الأخضر والجوارب الحمراء.

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

يصل حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، والجهاز الفني المرافق له من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 11 مساء اليوم، الأربعاء.

غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة

تسود حالة من الغموض حول مصير رامي ربيعة لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراته أمام البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري.

تخطيط الزمالك تستغل فترة التوقف لحسم ملف تجديد عقد عبد لله السعيد

تستغل لجنة التخطيط بنادى الزمالك،فترة التوقف الحالية،والتي لن يخوض فيها الفريق مباريات قبل يوم 24 مايو الجاري لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي.

ديسكو مصر يشعلون حفل افتتاح الكؤوس الأفريقية لليد بالنادي الأهلي في حضور وزير الرياضة

أقيم مساء اليوم حفل افتتاح بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، للرجال و السيدات .

ناصر منسى يخضع لأشعة الجمعة المقبل للاطمئنان على إصابته

يخضع ناصر منسى لاعب فريق الزمالك إلى أشعة وفحوصات طبية للاطمئنان على حالته بعد الاصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق امس امام بيراميدز بالجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.