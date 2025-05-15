شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب فى نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها غدًا.

واختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، تدريباته، استعدادا لمواجهة نظيره المغربى، عند التاسعة مساء غد الخميس، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

وكان فى استقبال وزير الرياضة كل من مصطفى أبو زهرة ووليد درويش ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال مشوارهم في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على مواصلة المشوار بنجاح وتقديم مباراة قوية تليق باسم مصر أمام نظيرهم المغربي.

وأكد خلال لقائه اللاعبين أن التحدى القادم يتطلب أقصى درجات التركيز والإصرار، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الحاسمة تمثل فرصة ذهبية أمام كل لاعب لإثبات نفسه والانطلاق نحو الاحتراف.

وأضاف صبحي قائلا: "أنتم الآن تمثلون مصر في واحدة من أهم مراحل مسيرتكم، ونعلم جيدًا أن لديكم الروح القتالية والإرادة التي تؤهلكم لصناعة الفارق. نؤمن بكم ونقف جميعًا خلفكم، وننتظر منكم الأداء المشرف الذي يليق بعلم مصر".

وتحدث وليد درويش عضو مجلس الإدارة مشيدا باللاعبين وروحهم القتالية، وطالبهم بمزيد من التركيز والدقة والتحلي بالصفات الإرادية التى منحتهم التفوق وقادتهم إلى مربع الكبار، مشيدا بهم وبكل أفراد الجهاز الفني بقيادة كابتن أسامة نبيه.

ومن جانبه أعرب مصطفى أبو زهرة عن تفاؤله بالروح القتالية والصمود والاستبسال الذى ظهر عليه اللاعبون أمام غانا طوال المباراة الماراثونية، مؤكدا أنه فخور بهم جميعا ويثق فى قدرتهم على مواصلة المسيرة وتحقيق طموحات الشعب المصري.

كما أشاد محمد أبو حسين بالأجواء الإيجابية والحب والتعاون الذى يجمع كل أفراد المنتخب، مشددا على أن معدن اللاعب المصري أصيل ودائما يكسب الرهان فى المناسبات الكبرى.

وعلى هامش اللقاء شارك وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب احتفالهم بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب، بعد غياب دام 12 عامًا، وذلك عقب الفوز الصعب الذي حققه المنتخب الوطني على منتخب غانا في دور الثمانية بركلات الترجيح.

ووصف صبحي هذا الإنجاز بأنه خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، ومؤشر حقيقي على نجاح منظومة دعم المواهب الشابة في قطاع الناشئين.

فيما أثنى الكابتن أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، على الالتزام والانضباط الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني، مؤكدا في حديثه لوزير الشباب والرياضة ان لاعبو المنتخب الوطني سيكونون على قدر المسئولية وسيبذلون كل جهدهم من اجل الفوز في مباراتهم المقبلة والسعي نحو حصد اللقب الافريقي.

من جانبه، تقدم أحمد خالد "كاباكا"، قائد منتخب مصر للشباب، بالشكر لوزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضو الفيفا والجهاز الفني والإداري، على الدعم المستمر، مؤكدًا التزام جميع اللاعبين ببذل أقصى الجهد في مواجهة المغرب من أجل الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.