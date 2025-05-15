شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة تجميد محمد عواد فى الزمالك بعد الأخطاء أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفني لنادي الزمالك حقيقة توقيع عقوبات أو اتخاذ قرار بتجميد محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة بيراميدز أمس الثلاثاء بالدوري.

وأكد المصدر في تصريحات له لـ"الخليج 365" أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات أو توقيع عقوبات على محمد عواد، بسبب أخطاء فنية من الوارد وقوع أى لاعب فيها، لافتًا إلى أن عقوبات التجميد توقع فى حالة خروج اللاعب عن النص أو ارتكاب أخطاء سلوكية.

واستعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات فى الدورى، وفاز على الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لـ مسابقة الدورى الممتاز.

سجل هدف فوز بيراميدز إبراهيم عادل فى الدقيقة 21 بعد خطأ ساذج من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 50 وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر برصيد 52، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 41.