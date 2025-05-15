شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب بنصف نهائى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، تدريباته، استعدادا لمواجهة نظيره المغربى، عند التاسعة مساء غد الخميس، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير، وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0، وخسر أمام سيراليون 1- 4، وتعادل مع زامبيا 0 - 0، وفاز على تنزانيا 1 - 0.

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.

بينما تأهل منتخب المغرب لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على كينيا (3 – 2) وتونس (3 – 1) وتعادل مع نيجيريا بدون أهداف.

وفي ربع النهائي فاز منتخب المغرب على سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، وامتدت للأشواط الإضافية عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

من ناحيته، قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل لقاء المغرب في التاسعة مساء غد باستاد الدفاع الجوي بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة في ضيافة مصر بأن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وتابع نبيه قائلا: "حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيدا من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة".





تدريب منتخب الشباب الأخير استعدادا للمغرب



تدريب منتخب الشباب الأخير استعدادا للمغرب



تدريب منتخب الشباب الأخير استعدادا للمغرب



تدريب منتخب الشباب الأخير استعدادا للمغرب



تدريب منتخب الشباب الأخير استعدادا للمغرب