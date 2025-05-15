شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توفى عبد الله محمد صبحى لاعب نادى الكهربا للتجديف وبطل مصر، إثر حادث مروع بالتجمع الخامس نتيجة سباق بين مقطورتين.

وحرص اتحاد التجديف على نعى عبد الله محمد، ببالغ الحزين والأسى، متمنياً أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

فى سياق مختلف نجح المنتخب المصري للتجديف في حصد 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الدولية للتجديف الشاطئي المقامة في قبرص خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري بمشاركة عدد من المنتخبات القوية.

فاز منتخب الفراعنة بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين، حيث حصد ياسين مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الفردي تحت 14 سنة، بمشاركة 7 قوارب، كما حصد الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الزوجي المختلط ناشئين، بمشاركة 7 قوارب.



عبد الله محمد



حادث السير (1)