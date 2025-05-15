شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام المساعدين الواعدين فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الأربعاء معسكر الحكام المساعدين الواعدين، الذى أقامته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بالإسكندرية، في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، لتدريب وتنشيط وتثقيف ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، ووفقاً للبرنامج الذى وضعته لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز.

وانطلق المعسكر، الأحد الماضي، بمشاركة الحكام المساعدين بمختلف المناطق الفرعية للحكام، وتم تقسيم الحكام المساعدين وعددهم 60 حكماً تحت 30 سنة، على مرحلتين، ضمت كل مرحلة 30 حكماً واستمرت لمدة يومين.

وشهد المعسكر ندوات وتحليل أداء ومحاضرات نظرية وعملية وتدريبات للحكام، شارك فيها أوسكار رويز وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.