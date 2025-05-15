شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: هشام نصر قائما بأعمال رئيس النادى لحين عودة لبيب من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك بأن هشام نصر نائب رئيس النادى سيتولى القيام بأعمال حسين لبيب رئيس النادى لحين عودة الأخير من فرنسا، بعد معاناته من وعكة صحية مفاجئة.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن نصر قائم بأعمال حسين لبيب في الفترة الحالية وفى حال غيابه يتولى أمين الصندوق مهام رئيس النادى، وفى حال عدم وجود النائب وأمين الصندوق يتولى هذه المهمة أكبر الأعضاء سناً.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.