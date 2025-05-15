شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية بصدد دعوة 18 ناديا لاجتماع مناقشة شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم لدعوة ممثلي الأندية الثمانية عشر في الدوري المصري الممتاز إلى اجتماع موسّع يُعقد أحد يومي الأحد أو الإثنين المقبلين، وذلك لبحث التصور المقترح لشكل مسابقة الدوري في الموسم الجديد 2025-2026.

ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المرتقب مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمقرر عقده يوم الثلاثاء التالي.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.