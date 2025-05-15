شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يبحث عن الفوز الأول على بيراميدز بمسماه الجديد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، لمواجهة قوية أمام بيراميدز في الثامنة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب في الدورى "دورى nile".

ويبحث فريق بتروجت عن تحقيق الفوز الأول على بيراميدز بهذا المُسمى، حيث تعد مباراة السبت الخامسة بينهما بهذا المُسمى تعادل في مباراتين وخسر مثلهما ولم يتذوق طعم الفوز.

وإجمالى المباريات، خاض بتروجت 9 مواجهات أمام بيراميدز والأسيوطى سابقا، فاز في 3 مواجهات وخسر 4 مواجهات وتعادل في مباراتين.

وكانت آخر مواجهة جمعت بينها في افتتاح مباريات هذا الموسم في الدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم جبريل شيكودى لبتروجت وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة قوية أمام بيراميدز فى الثامنة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب فى الدورى الممتاز.