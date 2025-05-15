شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات ملف تجديدد عقد رامي ربيعة مع الأهلي وطلبات اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال موقف تجديد عقد رامي ربيعة لاعب الأهلي مع ناديه معلقا، ففي الوقت الذي تسابق فيه إدارة النادي الزمن لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين، كما حدث مع أكثر من لاعب مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ولكن الملف لا يزال موقف ربيعة غير واضح بسبب طلبات اللاعب المادية.

وقامت إدارة الأهلي بتقديم عرض مالي جديد إلى ربيعة لتجديد عقده، إلا أن اللاعب لا يزال مُصرا على تقاضي مبلغ مالي لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويا، وهو ما تراه إدارة الأهلي مطالب مالية مبالغ فيها، حيث إن عرض النادي لم يتخطى الـ30 مليون جنيه بالإعلانات، وترمي بالكرة في ملعب ربيعة لحسم موقفه من قبول العرض أو غلق الملف تماما وإعلان رحيله عن النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحال عدم توصل الأهلي لاتفاق مع ربيعة سيكون من الصعب ضم اللاعب إلى قائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل، والبحث عن لاعبين آخرين لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويرغب رامي ربيعة في تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، مقابل الحصول على 40 مليون جنيه سنويا، وهو ما ترفضه إدارة الأهلي، كما ترفض زيادة المبلغ عن 30 مليون، بواقع 20 مليون جنيه من خزينة النادي و10 ملايين جنيه إعلانات.