شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن توجيه الشكر لـ موندو مدرب رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال "فيرناندو مونزو " وثمنت جهوده التي بذلها مع الفريق خلال فترة توليه المهمة .

حصد مونزو نع الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على المركز الثالث في بطولة إفريقيا للأندية التي أختتمت مؤخرا في ليبيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بثلاثة أشواط دون مقابل .

وتولى مونزو قيادة فريق الأهلي للكرة الطائرة بداية م 2023، ونجح في تحقيق الثلاثية المحلية موسمين على التوالي بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر، وفاز ببطولة إفريقيا للأندية 2024، كما أنه حقق المركز الخامس في مشاركته الرابعة تاريخيا بمونديال الأندية.