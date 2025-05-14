شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الدراجات يكرم رموز اللعبة على هامش البطولة الأفريقية للمضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات على تكريم رموز اللعبة الذين أثروها على المستوى الفني والإداري خلال الفترات السابقة.

وقدم أيمن على حسن، درع الاتحاد للدكتور وجيه عزام، الرئيس السابق للاتحادين المصري والإفريقي والنائب الأول للاتحاد الدولي للعبة، نتيجة لما قدمه في خدمة الاتحاد على مدى عشرات السنين.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للدراجات، بالمسيرة الحافلة للدكتور وجيه عزام ومكانته في رياضة الدراجات على المستوى المحلي والقاري والدولي، حيث ساهم في نشر اللعبة أفريقيا.

كما تم تقديم درع الاتحاد لكل من ياوا الكوميه، رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات، الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، ولويس كامسو، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، خير الدين برباري رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات، جايكا السكرتير العام للاتحاد الأفريقي للدراجات.

ومن جانبه، عبر الدكتور وجيه عزام، عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة، موجهًا الشكر للكابتن أيمن علي حسن على جهوده الكبيرة ونجاحاته خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في تنظيم البطولتين العربية والإفريقية للدراجات.

وقال إن الكابتن أيمن علي حسن يملك خبرات كبيرة وقادر على العطاء وسوف يشهد الاتحاد تحت قيادته تطورا كبيرا، متمنيا له المزيد من التفوق خلال الفترة المقبلة.