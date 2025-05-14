شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات الأهلى على بطل الكاميرون فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره تي كي سي الكاميروني بنتيجة 39-20 فى انطلاق بطولة بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الحالى.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 فى نهائي السوبر الأفريقي أمس.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد اللقب، بالرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث أن رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.