شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى غومة يجرى عملية الرباط الصليبى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى التونسي عزمي غومة، لاعب فاركو، عملية الرباط الصليبي خلال الأسبوع المقبل حتى يتم تأهيله سريعا والعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن، خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أحمد خطاب المدير الفني للفريق.

وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره فاركو، أمس الثلاثاء، باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات "مرحلة التتويج" لحسم بطولة دورى نايل هذا الموسم.

وظهر فاركو بشكل مختلف خلال الموسم الحالي بعدما نجح في الوقوف أمام الفرق الكبرى على رأسها الأهلي الذى تعادل معه بهدف لمثله في الدور الأول للدورى، بينما فاز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني للمسابقة نفسها، بينما تعادل أمس مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله.

ومع تألق فاركو خلال الموسم الحالي انهالت العروض علي عدد من لاعبيه علي رأسهم عمرو ناصر وياسين مرعي.

جاء جاء تشكيل فاركو كالتالي: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: أحمد عوض، أحمد البحراوي، باباكار نداي وجيفرسون إنكادا، وفي الوسط: محمود عماد ، جابر كامل ، وعمرو ناصر، والهجوم: محمد عز، عمر رضا وأحمد شريف.