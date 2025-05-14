شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد خدمات أحمد فوزى أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد فوزى لاعب خط وسط فريق غزل المحلة والمعار من بيراميدز الى نهاية الموسم برفقة زميله عماد ميهوب إلى التشكيل الأساسى للفريق في مواجهة الجونة المقبلة، عقب انتهاء إيقاف اللاعب فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى والتى انتهت بالتعادل السلبى بينهما.

ويعد أحمد فوزى من أفضل اللاعبين في فريق غزل المحلة هذا الموسم عقب التألق في العديد من المباريات.

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من عمر المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد المحلة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" برصيد 21 نقطة.