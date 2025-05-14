شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص حراس مرمى منتخب الشباب تدريبات قوية اليوم الأربعاء، تحت قيادة مدربهم أيمن طاهر، في أخر مران قبل مواجهة المغرب غدا الخميس في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وتدريب الثلاثي عبد المنعم تامر شعبان، وأحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي بشكل مكثف، وشهد المكران جزء من التدريب على ركلات الجزاء تحسبا لووصول مباراة الغد لهذه المرحلة.





ويختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، تدريباته، استعدادا لمواجهة نظيره المغربى، عند التاسعة مساء غدا الخميس، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

من ناحيته، قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل لقاء المغرب في التاسعة مساء غد بإستاد الدفاع الجوي بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة في ضيافة مصر بأن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وتابع نبيه قائلا: حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيد من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة.

وأضاف: مباراتنا مع منتخب المغرب الشقيق هي (ديربي) عربي أفريقي ونهائي مبكر لأننا سنواجه منافس قوي ومنظم أثبت وجوده قاريا وعالميا على مدار السنوات الأخيرة، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الأفريقي.

وتطرق المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحاته للحديث عن المفارقة التي تحدث في البطولة مع تأهل الأربعة منتخبات الذين كانوا ضمن مجموعة الفراعنة في القرعة الأولى للبطولة قبل نقل البطولة إلى مصر وأجراء قرعة جديدة حيث كانت القرعة القديمة تضم المنتخبات الأربعة في مجموعة واحدة وهى منتخبات : مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب وهذا وإن دل فإنه يدل على أن البطولة قوية وكل منتخباتها تتقارب مستوياتها ولو أقيمت البطولة بتواجد الأربعة المتأهلين للدور قبل النهائي في مجموعة واحدة كان ذلك يعني خروج فريقين على الأكثر منها مبكرا منذ الدور الأول.

وشدد نبيه في تعليقه على خروج الحلم المصري من رحم المعاناة قائلا: كل المنتخبات عانت في المنافسات بدور المجموعات ودور الثمانية وهذه هي طبيعة كرة القدم مؤكدا أن لاعبينا كانوا أبطال وعلى درجة كبيرة من المسئولية وبانتظارهم بنفس الروح القتالية والأداء الرجولي في لقاء المغرب من أجل إسعاد جماهيرهم .