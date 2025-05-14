شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وتقدم نادي الصيد بالتعازي لأسرة الراحل ونشر عبر الحساب الرسمي على فيسبوك: "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الصيد والمدير التنفيذي وجميع العاملين في النادي بخالص التعازى فى وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ عمرو الألفي عضو مجلس إدارة النادي ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان."