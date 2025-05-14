أحمد متعب يغيب عن مران الطلائع بسبب وفاة والده

غاب أحمد متعب لاعب طلائع الجيش عن حضور مران فريقه صباح اليوم علي ستاد جهاز الرياضة بعد تلقيه خبر وفاه والده بعد صراع مع المرض

محمد يوسف

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