شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد متعب يغيب عن مران الطلائع بسبب وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 14 مايو 2025 09:08 م
غاب أحمد متعب لاعب طلائع الجيش عن حضور مران فريقه صباح اليوم علي ستاد جهاز الرياضة بعد تلقيه خبر وفاه والده بعد صراع مع المرض
وحرص وفد من نادى طلائع الجيش يتصدره اللواء اركان حرب دكتور محمد عزازي العسال رئيس نادي طلائع الجيش علي تقديم واجب العزاء للاعب ومشاطرته الاحزان .
كما حرص الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان والجهاز الإداري بقيادة محمد مختار علي مساندة أحمد متعب في محنته .
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