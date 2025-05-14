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أحمد متعب يغيب عن مران الطلائع بسبب وفاة والده

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أحمد متعب يغيب عن مران الطلائع بسبب وفاة والده

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأربعاء، 14 مايو 2025 09:08 م

غاب أحمد متعب لاعب طلائع الجيش عن حضور مران فريقه صباح اليوم علي ستاد جهاز بعد تلقيه خبر وفاه والده بعد صراع مع المرض

وحرص وفد من نادى طلائع الجيش يتصدره اللواء اركان حرب دكتور محمد عزازي العسال رئيس نادي طلائع الجيش علي تقديم واجب العزاء للاعب ومشاطرته الاحزان .

كما حرص الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان والجهاز الإداري بقيادة محمد مختار علي مساندة أحمد متعب في محنته .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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