شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر لاعب سموحة يكشف تفاصيل إصابته ويغيب حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود صابر، لاعب نادي سموحة المعار من بيراميدز، تفاصيل إصابته التي تعرّض لها خلال مواجهة فريقه أمام إنبي في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشف اللاعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن طبيعة الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا عودته المرتقبة إلى ناديه الأصلي بيراميدز.

وقال صابر: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، وخلع في عظمة القدم، وجزع في الرباط الصليبي الخلفي، بالإضافة إلى جزع في أربطة الأنكل."

ويُعد غياب صابر خسارة مؤثرة لنادي سموحة في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة في ظل الاعتماد عليه كعنصر رئيسي في تشكيل الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب رحلة التعافي والتأهيل الطبي تمهيدًا للعودة إلى صفوف بيراميدز مع بداية الموسم المقبل.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق، وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.