شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الترجي ووداد سمارة في أول أيام بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الترجي التونسي علي نظيره فانز الكاميرني بنتيجة 39-14 في أول أيام بطولة أفريقيا للكؤوس التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري .

كما فاز فريق وداد سمارة المغربي علي جئ اس كي الكونغولي بنتيجة 26-25 .

فريق رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.



أما فريق رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي الذي اعتذر عن المشاركة .

وفريق سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت فريق سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي .