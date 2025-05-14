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اتحاد الطائرة يستدعي 7 لاعبين من الزمالك للانضمام للمنتخب.

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اتحاد الطائرة يستدعي 7 لاعبين من الزمالك للانضمام للمنتخب.

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 14 مايو 2025 08:42 م

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يفيد باستدعاء 7 لاعبين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

يأتي هذا الاستدعاء استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفلبين خلال شهر سبتمبر القادم.

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: أشرف اللقاني، محمد رضا الهو، محمد عادل دولا، ياسين محمد، عبدالرحمن الشحات، أحمد يوسف "أبو جبل"، وإبراهيم عادل "ميمي".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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