شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يستدعي 7 لاعبين من الزمالك للانضمام للمنتخب. والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 14 مايو 2025 08:42 م
تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يفيد باستدعاء 7 لاعبين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.
يأتي هذا الاستدعاء استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفلبين خلال شهر سبتمبر القادم.
وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: أشرف اللقاني، محمد رضا الهو، محمد عادل دولا، ياسين محمد، عبدالرحمن الشحات، أحمد يوسف "أبو جبل"، وإبراهيم عادل "ميمي".
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