شكرا لقرائتكم خبر عن ديسكو مصر يشعلون حفل افتتاح الكؤوس الأفريقية لليد بالنادي الأهلي في حضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أقيم مساء اليوم حفل افتتاح بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، للرجال و السيدات .

بدأ حفل الإفتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعرض الأندية المشاركة في البطولة ، كما أشعل فريق ديسكو مصر الإفتتاح بالأغاني المبهجة و الألعاب النارية .

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسئولين أبرزهم ، وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي و خالد فتحي ر ئيس الاتحاد المصري لكرة اليد .

فريق رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

أما فريق رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي الذي اعتذر عن المشاركة .

وفريق سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت فريق سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.