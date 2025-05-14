اخبار الرياضه

غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م

تسود حالة من الغموض حول مصير رامي ربيعة لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراته أمام البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الختامية لبطولة .

وتعرض رامي ربيعة للإصابة في مباراة فريقه أمام المصري ولم يستكمل اللقاء، وغاب بسبب تلك الإصابة عن مباراة سيراميكا في الدوري.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20 ، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا