شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تسود حالة من الغموض حول مصير رامي ربيعة لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراته أمام البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري.

وتعرض رامي ربيعة للإصابة في مباراة فريقه أمام المصري ولم يستكمل اللقاء، وغاب بسبب تلك الإصابة عن مباراة سيراميكا في الدوري.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20 ، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.